Arsenal'de transfer için Hakan Çalhanoğlu sesleri! 'Yeni Mesut Özil olur'
Milan ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Hakan Çalhanoğlu için Arsenal'in devreye girdiği belirtildi. Odegaard ve Dani Ceballos'un Real Madrid'e dönecek olması sebebiyle Türk yıldızın gündeme geldiği kaydedildi.
Serie A ekiplerinden Milan ile sezon sonunda kontratı bitecek olan Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği konusunda belirsizlik sürüyor.
JUVENTUS VE GALATASARAY DEVREDE
İtalya basını, Hakan'ın transferi için Juventus'un pusuda beklediği ve Galatasaray'ın da milli oyuncuyu Türkiye'ye götürmek istediğini duyurmuştu.
İngiltere'den Mirror gazetesi ise Hakan Çalhanoğlu için Arsenal'in devreye girdiği ve nabız yoklamaya başladığını duyurdu.
CEBALLOS VE ODEGAARD AYRILACAK
Sezon sonunda Martin Odegaard ve Dani Ceballos'un bu yaz Real Madrid'e geri dönmesi sebebiyle Arsenal'in Hakan Çalhanoğlu için harekete geçme kararı aldığı belirtildi.
5 MİLYON EURO İSTİYOR
27 yaşındaki futbolcunun yıllık 5 milyon euro kazanacağı bir kontrat aradığı ve Arsenal'in bu teklifi götürmesi halinde kabul edeceği vurgulandı.
'YENİ MESUT ÖZİL'
Ayrıca Winfried Shafer'in 2013 yılında Hakan Çalhanoğlu'nu 'Yeni Mesut Özil' olarak adlandırdığı hatırlatılırken Arsenal'in boşluğu bu transferle doldurabileceği yorumu yapıldı.
Bu sezon Milan formasıyla 39 maça çıkan Hakan, 9 gol attı ve 11 asist yaptı.