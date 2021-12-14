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Arsenal'de beklenen Aubameyang kararı! Hem kadro dışı hem kaptanlık...

#Pierre-Emerick Aubameyang#Arsenal#Premier Lig
Arsenalde beklenen Aubameyang kararı Hem kadro dışı hem kaptanlık...

Son günlerde disiplinsiz hareketleriyle dikkat çeken Pierre-Emerick Aubameyang hakkında Arsenal tarafından karar verildi. İngiliz ekibi, yıldız futbolcuyu kadro dışı bırakıp kaptanlığını aldı.

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Arsenal'in Gabonlu yıldız golcüsü ve kaptanı Pierre-Emerick Aubameyang, disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakıldı ve kaptanlığı elinden alındı.

Geçtiğimiz hafta yurt dışına giden ancak belirlenen tarihte Londra'ya dönmeyen Aubameyang, Southampton maçının kadrosuna alınmamıştı. Arsenal menajeri Mikel Arteta da maçtan sonra, aldıkları kararın tutarlı olduğunu ve kulüpte bazı şeylerin pazarlığa açık olmadını vurgulamıştı.

İngiliz ekibinden yapılan kadro dışı açıklamasında, "Geçtiğimiz hafta yaptığı son disiplinsiz hareket nedeniyle Aubameyang'ın kaptanlığı alındı ve Çarşamba günü West Ham United'la oynayacağımız maçın kadrosuna alınmadı. Başta kaptanımız olmak üzere, tüm oyuncularımızdan hepimizin belirlediği ve üzerinde anlaşmaya vardığı kural ve standartlara göre çalışmasını bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bu sezon 15 maçta Arsenal forması giyen 32 yaşındaki forvet, 7 gol atıp 2 de asist yaptı.

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#Pierre-Emerick Aubameyang#Arsenal#Premier Lig

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