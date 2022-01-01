Arsenal'de 6 eksik, Manchester City 10 maçtır kazanıyor! Öne çıkan iddaa tercihi...

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ARSENAL

Üst üste 4 lig maçı kazandıktan sonra Wolves ile oynayacağı maç rakip takımdaki Kovid-19 vakaları sebebiyle ertelenen Arsenal, kendi içinde de aynı dertle uğraşıyor.

Cedric Soares, Calum Chambers ve Takehiro Tomiyasu karantinada. Hatta TD Mikel Arteta da izolasyonda olduğu için yedek kulübesindeki yerini alamayacak. Ainsley Maitland-Niles'ın maç kadrosuna geri dönmesi bekleniyor.

Pierre-Emerick Aubameyang hem kadro dışı hem de Afrika Uluslar Kupası'na katılacak. Sead Kolasinac ise yaklaşık 1.5 aydır sakat; 15 gün daha oynaması beklenmiyor.

Hücum merkezinde Alexandre Lacazette izleyeceğiz. Kanatlarda Bukayo Saka ve Emile Smith Rowe olacak.

Tomiyasu'nun yokluğunda sağ bekte Ben White göreceğiz. Sol bekte Kieran Tierney aynen devam edecek.

MANCHESTER CITY

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Son 10 lig maçından galibiyetle ayrılan Manchester City'de ise Rodri, John Stones ve Kyle Walker'ın durumları maç saati netleşecek.

Evine giren hırsızlardan ailesini korumaya çalışırken yüzünden yaralanan Joao Cancelo için de maç saatini bekleyeceğiz. Büyük ihtimalle ilk 11'de olacaktır.

Stoperde "Dias & Laporte" görürüz. Sol bekte Nathan Ake görev yapar.

Orta alandaki üçlü "Bernardo Silva, İlkay Gündoğan & Kevin De Bruyne" şeklinde olur.

Hücumda alternatif bol... Son lig maçında, Brentford karşısında ilk 11 başlayan Jack Grealish ve Gabriel Jesus'u bu kez yedek kulübesinde görürsek şaşırmamak lazım.

İngiliz kaynaklar TD Pep Guardiola'nın "Mahrez, Foden & Sterling" tercih edebileceğini yazıyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Arsenal'in ligde oynadığı son 6 maçın 5'i "2.5 ÜST" bitti. (6 maç - 23 gol)

- Manchester City deplasmanda oynadığı son 6 maçın tamamında ilk yarıya önde (İY2) girdi.

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İlkay Gündoğan'dan Cardiff ağlarına muhteşem bir gol! 2018'e geri dönelim...