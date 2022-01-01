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Arsenal'de 6 eksik, Manchester City 10 maçtır kazanıyor! Öne çıkan iddaa tercihi...

#Misli.Com#İddaa#Arsenal Manchester City
Arsenalde 6 eksik, Manchester City 10 maçtır kazanıyor Öne çıkan iddaa tercihi...

10 maçtır fire vermeyen Manchester City, Kovid-19 belasıyla boğuşan Arsenal'le kozlarını Emirates'te paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Premier Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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ARSENAL

Üst üste 4 lig maçı kazandıktan sonra Wolves ile oynayacağı maç rakip takımdaki Kovid-19 vakaları sebebiyle ertelenen Arsenal, kendi içinde de aynı dertle uğraşıyor.

Cedric Soares, Calum Chambers ve Takehiro Tomiyasu karantinada. Hatta TD Mikel Arteta da izolasyonda olduğu için yedek kulübesindeki yerini alamayacak. Ainsley Maitland-Niles'ın maç kadrosuna geri dönmesi bekleniyor.

Pierre-Emerick Aubameyang hem kadro dışı hem de Afrika Uluslar Kupası'na katılacak. Sead Kolasinac ise yaklaşık 1.5 aydır sakat; 15 gün daha oynaması beklenmiyor.

Hücum merkezinde Alexandre Lacazette izleyeceğiz. Kanatlarda Bukayo Saka ve Emile Smith Rowe olacak.

Tomiyasu'nun yokluğunda sağ bekte Ben White göreceğiz. Sol bekte Kieran Tierney aynen devam edecek.

MANCHESTER CITY

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Son 10 lig maçından galibiyetle ayrılan Manchester City'de ise Rodri, John Stones ve Kyle Walker'ın durumları maç saati netleşecek.

Evine giren hırsızlardan ailesini korumaya çalışırken yüzünden yaralanan Joao Cancelo için de maç saatini bekleyeceğiz. Büyük ihtimalle ilk 11'de olacaktır.

Stoperde "Dias & Laporte" görürüz. Sol bekte Nathan Ake görev yapar.

Orta alandaki üçlü "Bernardo Silva, İlkay Gündoğan & Kevin De Bruyne" şeklinde olur.

Hücumda alternatif bol... Son lig maçında, Brentford karşısında ilk 11 başlayan Jack Grealish ve Gabriel Jesus'u bu kez yedek kulübesinde görürsek şaşırmamak lazım.

İngiliz kaynaklar TD Pep Guardiola'nın "Mahrez, Foden & Sterling" tercih edebileceğini yazıyor.

Arsenalde 6 eksik, Manchester City 10 maçtır kazanıyor Öne çıkan iddaa tercihi...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Arsenal'in ligde oynadığı son 6 maçın 5'i "2.5 ÜST" bitti. (6 maç - 23 gol)

- Manchester City deplasmanda oynadığı son 6 maçın tamamında ilk yarıya önde (İY2) girdi.

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Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

Arsenal ile Manchester City'yi karşı karşıya getirecek bu Premier Lig mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde "Manchester City kazanır" tercihine 1,40 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,48'den oynayabilirsiniz. "2.5 ÜST" tercihi diğerlerinde 1,44 iken Misli.com'da 1,52!

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MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Premier Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Manchester City kazanır" oldu!

%25'lik Arsenal formda olsa da koronavirüsle boğuştuğu için önüne geleni ezip geçen Manchester City'den yana...

%20'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

Burada oranlar çok daha yüksek! Hemen Misli.com'a üye ol, SÜPER ORAN ile iddaa oyna...

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Arsenalde 6 eksik, Manchester City 10 maçtır kazanıyor Öne çıkan iddaa tercihi...

İlkay Gündoğan'dan Cardiff ağlarına muhteşem bir gol! 2018'e geri dönelim...

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#Misli.Com#İddaa#Arsenal Manchester City

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