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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.07.2020 - 10:47,Son Güncelleme:

Arsenal'da Gabriel Martinelli sezonu kapattı

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İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'in Brezilyalı forveti Gabriel Martinelli, dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle yıl sonuna kadar sahalardan uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, 21 Haziran'daki antrenmanda sakatlanan 19 yaşındaki oyuncunun sol dizinden ameliyat edildiği ve 2020 yılı sonuna kadar oynayamayacağı belirtildi.

Arsenal'da bu sezon 26 maçta forma giyen Martinelli, 10 gol kaydetmişti.

Öte yandan, 17 Haziran'da Manchester City ile oynanan lig maçında sol ayak bileğinden sakatlanan defans oyuncusu Pablo Mari'nin de ameliyat edildiği ve eylül ayına kadar takımdan ayrı kalacağı aktarıldı.

 

Arsenalda Gabriel Martinelli sezonu kapattı

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