Arsenal'da forma giyen Ainsley Maitland-Niles trafik kazası geçirdi! Lüks aracı yan yattı...

2017 yılından bu yana Arsenal'da top koşturan 23 yaşındaki oyuncu, dün sabah 06:00 sularında lüks cipiyle kaza yaptı.

The Athletic'te yer alan habere göre, kazada araç yan yatarken sürücü koltuğunda oturan Maitland-Niles, yara almadan kurtuldu.

Konuya dair açıklamada bulunan Arsenal da oyuncunun Londra'daki Enfield yakınlarında kazaya karıştığını ancak zarar görmediğini doğruladı.

Oyuncunun durumu hakkında Mirror'a konuşan bir kulüp yetkilisi, "Bildiğimiz tek şey bir kaza geçirdiği, yaralanmadığı ve evde olduğu" dedi.

Haberde, Arsenal'ın kulüp doktorunun olayın ardından orta saha oyuncusuyla temasa geçtiği ve iyi olup olmadığını kontrol ettiği de belirtildi.

Olayın ardından kazayla ilgili açıklama yapan güvenlik güçleri ise soruşturmanın devam ettiğini, kazanın 30 Haziran Çarşamba günü saat 06:10'da M25 anayolunda gerçekleştiğini ve çarpışan iki araç nedeniyle ihbar üzerine olay yerine gidildiğini belitti.