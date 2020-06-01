MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriArsenal ve Sevilla, eski futbolcuları Reyes'i unutmadı
GeriFutbol Arsenal ve Sevilla, eski futbolcuları Reyes'i unutmadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 01.06.2020 - 18:13,Son Güncelleme:

Arsenal ve Sevilla, eski futbolcuları Reyes'i unutmadı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Arsenal ve Sevilla, eski futbolcuları Reyes'i unutmadı
Abone Olgoogle-news

Arsenal ve Sevilla kulüpleri vefatının 1. yıl dönümünde İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes'i andı.

Arsenal sosyal medya hesabında, "Jose Antonio Reyes, sonsuza kadar nişancı." ifadelerini kullanırken, Sevilla, "Jose Antonio, sonsuza kadar kalbimizdesin." paylaşımını yaptı.

Geçen yıl 1 Haziran'da geçirdiği trafik kazası sonucu 35 yaşında hayatını kaybeden Reyes, kariyerinde İspanya'nın Sevilla, Atletico Madrid, Espanyol ve Cordoba, İngiltere'nin Arsenal, Portekiz'in Benfica ve Çin'in Xinjiang takımlarında forma giymişti.

Reyes, son olarak İspanya'nın 2. lig takımlarından Extremadura'da oynamıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle