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Arsenal uzatmada kazandı, Manchester City takıldı

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#Premier Lig#Arsenal#Manchester City
Arsenal uzatmada kazandı, Manchester City takıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2024 19:44

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında zirve mücadelesi veren takımlardan Arsenal, Leicester City'yi uzatmalarda bulduğu gollerle 4-2 yendi. Manchester City ise Newcastle United deplasmanında 1-1 berabere kaldı.

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Arsenal, evinde Leicester City'yi uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 4-2 mağlup etti.

Gabriel Martinelli 20, Leandro Trossard 45+1, 90+4 ve Kai Havertz 90+9. dakikada attığı gollerle Arsenal'a zorlu müsabakada galibiyeti getirdi. Leicester City'nin gollerini ise 47 ve 63. dakikalarda James Justin kaydetti.

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MANCHESTER CİTY BERABERLİĞE RAZI OLDU

Manchester City, Newcastle United deplasmanında 1-1 berabere kaldı.

Üst üste ikinci maçta puan kaybı yaşayan konuk takımın golünü 35. dakikada Josko Gvardiol, Newcastle United'ın golünü 58. dakikada penaltıdan Anthony Gordon attı.

Günün diğer maçlarında Everton, Crystal Palace'ı 2-1, Fulham da Nottingham Forest'ı 1-0 yendi. Brentford ile West Ham United arasındaki karşılaşma ise 1-1 eşitlikle sona erdi.

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#Premier Lig#Arsenal#Manchester City

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