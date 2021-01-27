Arsenal transferi resmen açıkladı! Mesut Özil yerine Martin Odegaard...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Real Madrid forması giyen Martin Odegaard'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Mesut Özil yollarını ayıran Londra temsilcisi, 22 yaşındaki genç futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu. Martin Odegaard, yeni takımında 11 numaralı formayı giyecek.

"HAYALİM GERÇEK OLDU"

Transferine dair kulübün internet sitesinde açıklamalarda bulunan Martin Odegaard, "Norveç'te Premier Lig çok meşhurdur. Çocukluğumda ben ve arkadaşlarım tüm Premier Lig maçlarını izlerdik. Burası bence dünyadaki en büyük lig, özellikle Norveç'te böyle görülüyor. Bir gün Premier Lig'de oynamak benim için rüyaydı. Arsenal'ın oyun tarzını ve kulübe dair her şeyi çok severdim. Birçok manada rüyam gerçek oldu diyebiliriz." dedi.