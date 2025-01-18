Arsenal skoru koruyamadı, 8 dakikada yıkıldı!

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İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Arsenal, Aston Villa'yı konuk etti.

Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadelede 2-0 öne geçen Arsenal, geri dönüşe engel olamadı ve Aston Villa ile 2-2 berabere kaldı.

Arsenal'in gollerini 35. dakikada Gabriel Martinelli ve 55. dakikada Kai Havertz kaydetti. Aston Villa'nın golleri ise 60. dakikada Youri Tielemans ve 68. dakikada Ollie Watkins'ten geldi.

Liverpool'un kazandığı haftada 2 puan kaybeden Arsenal, 1 maç eksiği bulunan lider Liverpool'un 6 puan gerisinde ikinci 2. sırada yer aldı. Aston Villa ise 36 puanla 7. sırada yer aldı.

Arsenal, Şampiyonlar Ligi'ndeki Dinamo Zagreb maçının ardından ligde Wolverhampton'a konuk olacak. Aston Villa ise Devler Ligi'ndeki Monaco maçının ardından ligde West Ham'ı ağırlayacak.

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