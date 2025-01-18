×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Arsenal skoru koruyamadı, 8 dakikada yıkıldı!

Güncelleme Tarihi:

#Premier Lig#Arsenal#Aston Villa
Arsenal skoru koruyamadı, 8 dakikada yıkıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2025 22:33

İngiltere Premier Lig'de zirve mücadelesi veren Arsenal, 2-0 öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve Aston Villa ile 2-2 berabere kaldı. 

Haberin Devamı

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Arsenal, Aston Villa'yı konuk etti.

Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadelede 2-0 öne geçen Arsenal, geri dönüşe engel olamadı ve Aston Villa ile 2-2 berabere kaldı.

Arsenal'in gollerini 35. dakikada Gabriel Martinelli ve 55. dakikada Kai Havertz kaydetti. Aston Villa'nın golleri ise 60. dakikada Youri Tielemans ve 68. dakikada Ollie Watkins'ten geldi.

Liverpool'un kazandığı haftada 2 puan kaybeden Arsenal, 1 maç eksiği bulunan lider Liverpool'un 6 puan gerisinde ikinci 2. sırada yer aldı. Aston Villa ise 36 puanla 7. sırada yer aldı.

Arsenal, Şampiyonlar Ligi'ndeki Dinamo Zagreb maçının ardından ligde Wolverhampton'a konuk olacak. Aston Villa ise Devler Ligi'ndeki Monaco maçının ardından ligde West Ham'ı ağırlayacak. 

Haberin Devamı

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Premier Lig#Arsenal#Aston Villa

BAKMADAN GEÇME!