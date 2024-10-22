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Arsenal-Shakhtar Donetsk ne zaman, saat kaçta? Devler Ligi Arsenal-Shakhtar Donetsk maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

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#Şampiyonlar Ligi#Arsenal#Shakhtar Donetsk
Arsenal-Shakhtar Donetsk ne zaman, saat kaçta Devler Ligi Arsenal-Shakhtar Donetsk maçı şifresiz mi, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2024 18:07

Arsenal ve Shakhtar Donetsk, Şampiyonlar Ligi 3. haftada karşı karşıya geliyor. Premier Ligi'nin öne çıkan ekiplerinden Arsenal, ilk 8'de kalmayı hedefliyor. Shakhtar Donetsk ise Devler Ligi'nde sadece tek puan elde edebildi. Futbolseverler, bu akşam oynanacak karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak ediyor. Peki Arsenal-Shakhtar Donetsk ne zaman, saat kaçta? Devler Ligi Arsenal-Shakhtar Donetsk maçı şifresiz mi, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı bugünkü maçlarla başlıyor. Arsenal ve Shakhtar Donetsk bu akşam kozlarını paylaşacak. İngiliz ekibi, rakibi karşısında galibiyete ulaşmak istiyor. Arsenal - Shakhtar Donetsk mücadelesi canlı yayın kanalı ve saati belli oldu. İşte ayrıntılar...

ARSENAL-SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Arsenal - Shakhtar Donetsk, Şampiyonlar Ligi 3. hafta karşı karşıya geliyor. Merakla beklenen mücadele saat 22.00'de başlayacak.

Fransız hakem Benoit Bastien yöneteceği maç tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

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#Şampiyonlar Ligi#Arsenal#Shakhtar Donetsk

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