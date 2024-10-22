Arsenal-Shakhtar Donetsk ne zaman, saat kaçta? Devler Ligi Arsenal-Shakhtar Donetsk maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

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Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı bugünkü maçlarla başlıyor. Arsenal ve Shakhtar Donetsk bu akşam kozlarını paylaşacak. İngiliz ekibi, rakibi karşısında galibiyete ulaşmak istiyor. Arsenal - Shakhtar Donetsk mücadelesi canlı yayın kanalı ve saati belli oldu. İşte ayrıntılar...

ARSENAL-SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Arsenal - Shakhtar Donetsk, Şampiyonlar Ligi 3. hafta karşı karşıya geliyor. Merakla beklenen mücadele saat 22.00'de başlayacak.

Fransız hakem Benoit Bastien yöneteceği maç tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.