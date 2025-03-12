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Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı || Arsenal - PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#Arsenal#PSV#Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı || Arsenal - PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 15:04

Arsenal ve PSV maçı canlı yayın ekranı, sporseverler tarafından araştırılıyor. Şampiyonlar Ligi rövaş turu mücadelesi sürerken çeyrek finalistler de belli oluyor. Arsenal, bu akşam PSV'yi konuk edecek. İlk karşılaşmada İngiliz ekibi, mücadeleyi 7-1 tamamladı. Gözler bugün oynanacak maçta. Peki Arsenal - PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Arsenal ve PSV, Devler Ligi rövanş mücadelesinde karşı karşıya geliyor. İngiliz ekibi deplasmandaki ilk maçında 7-1'lik skorla avantaj elde etmişti. Bu akşam oynanacak maçla çeyrek finale yükselen taraf belli olacak. İşte Arsenal ve PSV maçı canlı yayın bilgisi...

ARSENAL - PSV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Arsenal ve PSV, Şampiyonlar Ligi rövanş maçında karşı karşıya geliyor. Emirates Stadyumu'nda oynanacak müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak ve Tabii Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

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#Arsenal#PSV#Şampiyonlar Ligi

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