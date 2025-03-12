Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı || Arsenal - PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Arsenal ve PSV, Devler Ligi rövanş mücadelesinde karşı karşıya geliyor. İngiliz ekibi deplasmandaki ilk maçında 7-1'lik skorla avantaj elde etmişti. Bu akşam oynanacak maçla çeyrek finale yükselen taraf belli olacak. İşte Arsenal ve PSV maçı canlı yayın bilgisi...

ARSENAL - PSV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Arsenal ve PSV, Şampiyonlar Ligi rövanş maçında karşı karşıya geliyor. Emirates Stadyumu'nda oynanacak müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak ve Tabii Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.