×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Arsenal - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Arsenal - Paris Saint Germain maçı şifresiz mi?

Güncelleme Tarihi:

#UEFA Şampiyonlar Ligi#Arsenal#Paris Saint - Germain
Arsenal - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda UEFA Şampiyonlar Ligi Arsenal - Paris Saint Germain maçı şifresiz mi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2024 16:49

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta başlıyor. Arsenal ve Paris Saint - Germain maçı haftanın kritik karşılaşmalarından biri. Arsenal, lige beraberlikle başladı. PSG ise Girona maçından galibiyetle döndü. İki ekip de bugünkü maçtan 3 puanla ayrılmanın peşinde. Peki Arsenal - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Arsenal - PSG maçı şifresiz mi?İşte ayrıntılar...

Haberin Devamı

Arsenal ve PSG, Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu, bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenleniyor. Paris Saint - Germain, Fransa Ligue 1’de 16 puanda bulunuyor. Arsenal ise ilk maçtaki beraberlik sonrası galibiyet peşinde. İşte Arsenal - PSG maçı canlı yayın bilgisi...

ARSENAL PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Arsenal ve Paris Saint Germain, Şampiyonlar Ligi 2. haftada karşı karşıya geliyor. Arsenal - PSG karşılaşması bu akşam saat 22.00’de başlayacak.

Heyecanlı mücadele tabii Spor ekranları üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#UEFA Şampiyonlar Ligi#Arsenal#Paris Saint - Germain

BAKMADAN GEÇME!