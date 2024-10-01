Arsenal - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Arsenal - Paris Saint Germain maçı şifresiz mi?

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Arsenal ve PSG, Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu, bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenleniyor. Paris Saint - Germain, Fransa Ligue 1’de 16 puanda bulunuyor. Arsenal ise ilk maçtaki beraberlik sonrası galibiyet peşinde. İşte Arsenal - PSG maçı canlı yayın bilgisi...

ARSENAL PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Arsenal ve Paris Saint Germain, Şampiyonlar Ligi 2. haftada karşı karşıya geliyor. Arsenal - PSG karşılaşması bu akşam saat 22.00’de başlayacak.

Heyecanlı mücadele tabii Spor ekranları üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.