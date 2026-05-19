×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş Kullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Arsenal, Premier Lig'de şampiyonluğa çok yakın!

Güncelleme Tarihi:

#Arsenal#Premier Lig#Burnley
Arsenal, Premier Ligde şampiyonluğa çok yakın
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2026 00:02

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Arsenal, konuk ettiği Burnley'i 1-0 mağlup etti. Arteta'nın öğrencileri, Manchester City'nin Bournemouth karşısında kazanamaması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Haberin Devamı

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Arsenal, sahasında Burnley'i 1-0 yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Emirates Stadı'nda oynanan karşılaşmada Arsenal, 37. dakikada Kai Havertz'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve ev sahibi ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Gözden KaçmasınA Milli Takımın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandıA Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı!Haberi görüntüle

Bu sonuçla, 1 maç fazlası olan Arsenal puanını 82'ye çıkarırken, ikinci sıradaki Manchester City'nin 5 puan önünde yer aldı.

En son 2003-2004 sezonunda şampiyon olan Arsenal, Manchester City'nin yarın oynayacağı Bournemouth deplasmanında puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Arsenal#Premier Lig#Burnley

BAKMADAN GEÇME!