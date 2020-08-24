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Futbol
AA
Haber Giriş: 24.08.2020 - 20:47 | Son Güncelleme:

Arsenal, Pablo Mari ve Cedric Soares'in bonservisini aldı

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Arsenal, Pablo Mari ve Cedric Soares'in bonservisini aldı
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Pablo Mari ve Cedric Soares'in bonservislerini aldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Arsenal'de kiralık olarak forma giyen İspanyol stoper Mari ve Portekizli sağ bek Soares ile uzun süreli sözleşmelere imza atıldığı belirtildi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Arsenal, Mari'nin bonservisi için Flamengo'ya 8 milyon avro ödeyecek. Soares ise Southampton'tan bedelsiz olarak transfer edildi.

Geçen sezon Arsenal formasıyla Mari 3, Soares ise 5 karşılaşmada görev almıştı.

Arsenal, Pablo Mari ve Cedric Soaresin bonservisini aldı

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