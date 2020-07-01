Arsenal Norwich maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz yayın müjdesi

Norwich'i konuk ettiği sekiz Premier Lig maçının sadece birini kaybeden Arsenal, tek mağlubiyetini Premier Lig tarihinin ilk gününde almıştı. Premier Lig'de Arsenal ile oynadığı son 12 maçın sadece birinde kalesini gole kapatabilen Norwich, o karşılaşmada bu süreçteki tek galibiyetini aldı.

Londra'da çıktığı son 21 Premier Lig maçını kazanamayan ve son yedi maçı kaybeden Norwich, son galibiyetini Nisan 2012'de almıştı. Mikel Arteta yönetiminde çıktığı 13 Premier Lig maçının beşini kazanan Arsenal, aynı sayıda galibiyeti Unai Emery ve Freddie Ljungberg ile oynadığı 18 karşılaşmada alabilmişti.

Bu sezon Premier Lig'deki 10'uncu galibiyetini 31'inci haftada alabilen Arsenal, en son 17'nci bitirdiği 1975/76'da 10 galibiyete bu kadar geç ulaşmıştı. Bu sezon Premier Lig'de geri düştüğü karşılaşmalardan puan çıkaramayan tek takım Norwich. Daha önce bir sezonu bu şekilde puan almadan tamamlayan bir ekip olmadı. Son yedi Premier Lig maçında 71 şut çeken ve 6.2 gol beklentisi yakalayan Norwich, bu karşılaşmalarda sadece bir gol atabildi.

Premier Lig'de oynadığı son maçta Ağustos 2016'dan bu yana ilk kez iki İngiliz oyuncuyla fileleri havalandıran Arsenal, Mayıs 1989'dan bu yana ilk kez aynı maçta 21 yaş altı iki İngiliz oyuncusundan gol buldu.

Arsenal Norwich maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal Norwich maçı bu akşam 20:00'da başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.