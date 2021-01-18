Arsenal Newcastle maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal, Premier Lig'de Newcastle ile oynadığı maçların 25'inde gol yemezken; lig tarihinde aynı rakibe karşı daha fazla gole kapama yapan tek takım Manchester United. Arsenal forveti Pierre-Emerick Aubameyang, Newcastle ile oynadığı altı resmi maçın beşinde en az bir gole doğrudan katkı sağladı ve son üç karşılaşmada da fileleri havalandırdı. Arsenal ile deplasmanda oynadığı 11 Premier Lig maçının hiçbirini kazanamayan Newcastle Menajeri Steve Bruce, bu karşılaşmalarda sadece üç gol sevinci yaşayabildi.

ARSENAL NEWCASTLE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Arsenal Newcastle maçı bu akşam 23:00'da başlayacak. Karşılaşma S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.