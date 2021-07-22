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GeriFutbol Arsenal, Mesut Özil'in 10 numarasını ona verdi! Yeni sözleşme...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.07.2021 - 19:18 | Son Güncelleme:

Arsenal, Mesut Özil'in 10 numarasını ona verdi! Yeni sözleşme...

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Premier Lig ekibi Arsenal, uzun süre Mesut Özil'in taşıdığı 10 numaralı formayı genç yıldıza verdi. Arsenal, 20 yaşındaki oyuncuyla yeni sözleşme imzaladı.

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Fenerbahçe'ye transferinden önce Mesut Özil'in taşıdığı 10 numaralı formayı Emile Smith Rowe'un giyeceğini açıkladı.

Arsenal Kulübü, 20 yaşındaki İngiliz futbolcuyla uzun süreli sözleşme imzalandığını duyurdu. Emile Smith Rowe'un gelecek sezon 10 numaralı formanın yeni sahibi olacağı belirtildi.

Arsenal, Mesut Özilin 10 numarasını ona verdi Yeni sözleşme...

Altyapısından yetiştiği Arsenal'da geçen sezon düzenli forma şansı bulan Emile Smith Rowe, 33 maça çıkıp 4 gol atmıştı.

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