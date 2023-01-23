Arsenal - Manchester United maçı sonrası Wout Weghorst için olay sözler! "Avusturya sosisine benziyor"

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Sezon başında transfer olduğu Beşiktaş'tan İngiliz devi Manchester United'a giden Wout Weghorst, siyah beyazlı ekiple ilgili çarpıcı açıklamalar yaparken memnuniyetsizliğini dile getirmişti.

Sky Sports'a verdiği demeçte transfer sürecini anlatan Hollandalı golcü, "Telefon gelmeden önce menajerimle mesajlaşıyordum. Açıkçası Beşiktaş'taki antrenmanlardan memnun değildim ve dürüst olmak gerekirse şikayetçiydim." dedi.

İKİNCİ MAÇI ARSENAL'E KARŞI

Premier Lig mücadelesinde lider Arsenal, konuk ettiği Manchester United'ı 3-2 mağlup ettiği ve liderliğini perçinlediği karşılaşmada Wout Weghorst da görev aldı.

Müsabakaya ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahadan kalan Hollandalı golcü, gol ve asist katkısı yapamazken çok sert bir eleştiri aldı.

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RONALDO İLE KIYASLADI

İngiliz TV yorumcusu Piers Morgan, maçın ardından ManU'nun yeni transferi Wout Weghorst ile ilgili çok konuşulacak bir yorum yaptı.

Ronaldo'ya olan hayranlığı ve yakınlığı ile bilinen TV yorumcusu Morgan, karşılaşma sonrası Twitter'dan "Kibirli bir teknik direktör, tarihin en iyisine saygısızlık edip onun yerini daha önce hiç görmediğimiz, Avusturya sosisine benzeyen biriyle doldurmaya çalıştığında sonuç böyle olur" ifadelerini yazdı.

Wout Weghorst, siyah beyazlı formayla 18 maçta görev aldı. Weghorst, Beşiktaş formasıyla 9 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Beşiktaş, erken feshi nedeniyle Weghorst için Burnley'den 2.8 milyon Euro almıştı.