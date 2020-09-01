MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriArsenal, Magalhaes transferini açıkladı!
GeriFutbol Arsenal, Magalhaes transferini açıkladı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 01.09.2020 - 19:56 | Son Güncelleme:

Arsenal, Magalhaes transferini açıkladı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Arsenal, Magalhaes transferini açıkladı!
Abone Olgoogle-news

Arsenal, Fransa'nın Lille takımından Brezilyalı stoper Gabriel dos Santos Magalhaes'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Arsenal Kulübü, Lille'den transfer edilen 22 yaşındaki stoper Gabriel ile uzun süreli sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında transferin 26 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Kariyerine ülkesinin Avai takımında başlayan Gabriel, 2017'de Lille'e transfer olmuştu. Daha sonra Fransa'nın Troyes ve Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ekiplerinde kiralık olarak oynayan Gabriel, geçen sezon Lille formasıyla 34 maça çıkmış ve bir gol atmıştı.

 

Arsenal, Magalhaes transferini açıkladı

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle