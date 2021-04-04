Arsenal - Liverpool maçı sonrası Jürgen Klopp'tan Ozan Kabak'a övgü

Üst üste 3 maçı gol yemeden tamamladıklarını hatırlatan Klopp; "Bu süreçte bir başarı olduğu kesin. Ozan ve Nathaniel Phillips doğru işler yapıyorlar. Gerçekten savunma konsantrasyonları yüksek. Umarım ikisi de hep bu formlarında kalır." diye konuştu.

OZAN KABAK'IN ARSENAL MAÇI PERFORMANSI

84 dakika

4/8 İkili mücadele kazanma

3/3 Hava topu kazanma

4/8 Uzun top isabeti

%88,8 Pas başarısı (71 isabetli pas)

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