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GeriFutbol Arsenal - Liverpool maçı sonrası Jürgen Klopp'tan Ozan Kabak'a övgü
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Futbol
Haber Giriş: 04.04.2021 - 08:21 | Son Güncelleme:

Arsenal - Liverpool maçı sonrası Jürgen Klopp'tan Ozan Kabak'a övgü

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Arsenal - Liverpool maçı sonrası Jürgen Klopp'tan Ozan Kabak'a övgü

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Arsenal'ı 3-0 mağlup ettikleri maç sonrası milli oyuncumuz Ozan Kabak'ın performansını yorumladı.

Üst üste 3 maçı gol yemeden tamamladıklarını hatırlatan Klopp; "Bu süreçte bir başarı olduğu kesin. Ozan ve Nathaniel Phillips doğru işler yapıyorlar. Gerçekten savunma konsantrasyonları yüksek. Umarım ikisi de hep bu formlarında kalır." diye konuştu.

Arsenal 0-3 Liverpool / Maç sonucu
Arsenal 0-3 Liverpool / Maç sonucu

OZAN KABAK'IN ARSENAL MAÇI PERFORMANSI

84 dakika
4/8 İkili mücadele kazanma
3/3 Hava topu kazanma
4/8 Uzun top isabeti
%88,8 Pas başarısı (71 isabetli pas)

Arsenal - Liverpool maçı sonrası Jürgen Klopptan Ozan Kabaka övgü

Arsenal - Liverpool maçı sonrası Jürgen Klopptan Ozan Kabaka övgü

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