Arsenal Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Liverpool ile oynadığı son dokuz Premier Lig maçında galibiyet alamayan Arsenal, rakibini en son Nisan 2015'te sahasında mağlup edebilmişti. Liverpool, Arsenal'e konuk olduğu son dört Premier Lig maçını kaybetmedi ancak bu karşılaşmaların üçü berabere bitti. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi. Peki Arsenal Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Premier Lig'e verilen ara sona erdiğinden bu yana çıktığı altı Premier Lig maçının üçünde puan kaybeden Liverpool, daha önceki 38 karşılaşmanın sadece ikisinde puan kaybı yaşamıştı.
Son üç Premier Lig maçında iki gol atan Arsenal forveti Alexandre Lacazette, aynı sayıda golü daha önceki 14 karşılaşmada kaydedebilmişti. Liverpool forveti Mohamed Salah Arsenal ile oynadığı altı Premier Lig maçında sekiz gole doğrudan katkı sağladı.
Arsenal Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Arsenal Liverpool maçı bu akşam saat 22:15'te başlayacak. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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