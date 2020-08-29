Canlı | Arsenal-Liverpool

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool ile Arsenal Community Shield finalinde mücadele veriyor.

İlk yarı oynanıyor

Arsenal: 1

Liverpool: 0

Goller: 12' Aubameyang

İLK 11'LER

Liverpool: Alisson; Williams, Van Dijk, Gomez, Robertson; Fabinho, Wijnaldum, Milner; Salah, Mane, Firmino.

Arsenal: Martinez; Bellerin, Holding, Luiz, Tierney; Maitland-Niles, Elneny, Xhaka, Saka; Nketiah, Aubameyang

Liverpool, Arsenal ile oynadığı son 11 maçın sadece 1'ini kaybetmişti. Arsenal ise Community Shield'da oynadığı son 9 maçın 7'sini kazandı. Gözler şimdi bu akşamki karşılaşmada. İşte, Arsenal-Liverpool maçıyla ilgili detaylar.

ARSENAL LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Arsenal - Liverpool maçı bu akşam saat 18:30'da başladı. Karşılaşma TRT Spor'da canlı yayınlanıyor

MAÇIN İSTATİSTİK BİLGİLERİ

İki takım daha önce Community Shield'da 3 kez karşılaştı. Arsenal, Community Shield'da oynadığı son 9 maçın 7'sini kazandı. Liverpool, Arsenal ile oynadığı son 11 maçın sadece 1'ini kaybetti.