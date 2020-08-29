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Haber Giriş: 29.08.2020 - 18:30 | Son Güncelleme:

Canlı | Arsenal-Liverpool

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Canlı | Arsenal-Liverpool
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Arsenal ile Liverpool Community Shield için bu akşam karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz sezon İngiltere Federasyon Kupası'nı kazanan Arsenal sahadan galip ayrılmak için mücadele veriyor. Liverpool ise rakibine üstünlük sağlamaya çalışıyor. Bu mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool ile Arsenal Community Shield finalinde mücadele veriyor.

İlk yarı oynanıyor

Arsenal: 1

Liverpool: 0

Goller: 12' Aubameyang

İLK 11'LER

Liverpool: Alisson; Williams, Van Dijk, Gomez, Robertson; Fabinho, Wijnaldum, Milner; Salah, Mane, Firmino.

Arsenal: Martinez; Bellerin, Holding, Luiz, Tierney; Maitland-Niles, Elneny, Xhaka, Saka; Nketiah, Aubameyang

Liverpool, Arsenal ile oynadığı son 11 maçın sadece 1'ini kaybetmişti. Arsenal ise Community Shield'da oynadığı son 9 maçın 7'sini kazandı. Gözler şimdi bu akşamki karşılaşmada. İşte, Arsenal-Liverpool maçıyla ilgili detaylar.

ARSENAL LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Arsenal - Liverpool maçı bu akşam saat 18:30'da başladı. Karşılaşma TRT Spor'da canlı yayınlanıyor

MAÇIN İSTATİSTİK BİLGİLERİ

İki takım daha önce Community Shield'da 3 kez karşılaştı. Arsenal, Community Shield'da oynadığı son 9 maçın 7'sini kazandı. Liverpool, Arsenal ile oynadığı son 11 maçın sadece 1'ini kaybetti.

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