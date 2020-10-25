Avrupa’nın önemli futbol liglerinde bu hafta sonu büyük rekabete sahne olacak karşılaşmalar yapılacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmalardan biri de Arsenal ve Leicester City mücadelesi. Peki, Arsenal -Leicester City maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig 6’ıncı hafta mücadelesinde, Arsenal Leicester City maçı 25 Ekim 2020 Pazar saat 22:15’ten itibaren canlı yayınla S Sport Plus, Idman TV, S Sport kanalında olacak.

Premier Lig’in 5 maçını 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle tamamlayan her iki takımın da hedefi 3 puan.