Arsenal - Leicester City maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Arsenal - Leicester City maçı Türk futbolseverlerin de gündeminde Arsenal, Emirates Stadı’nda milli oyuncular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder’in formasını giydiği Leicester City ile karşılaşacak. Karşılaşmada Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle görev alamayacak. Peki, Arsenal - Leicester City maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Avrupa’nın önemli futbol liglerinde bu hafta sonu büyük rekabete sahne olacak karşılaşmalar yapılacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmalardan biri de Arsenal ve Leicester City mücadelesi. Peki, Arsenal -Leicester City maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig 6’ıncı hafta mücadelesinde, Arsenal Leicester City maçı 25 Ekim 2020 Pazar saat 22:15’ten itibaren canlı yayınla S Sport Plus, Idman TV, S Sport kanalında olacak.
Premier Lig’in 5 maçını 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle tamamlayan her iki takımın da hedefi 3 puan.
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