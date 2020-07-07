Arsenal ile oynadığı son dört lig maçının üçünü kazanan Leicester, aynı sayıda galibiyeti daha önceki 36 karşılaşmada alabilmişti. Premier Lig'de oynadığı son üç maçı gol yemeden kazanan Arsenal, Mayıs 2014'ten bu yana dört maçlık bir seri yakalayamıyor. Leicester forveti Jamie Vardy, Arsenal'e rakip olduğu dokuz Premier Lig maçında dokuz gol attı. Leicester Menajeri Brendan Rodgers, Arsenal'e konuk olduğu altı resmi maçta galibiyet alamadı.

Arsenal Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Arsenal Leicester City maçı bu akşam saat 22:15'te başlayacak. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.