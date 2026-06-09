Arsenal, Kenan Yıldız'ı resmen istedi! Juventus'tan net karar

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A Milli Futbol Takımı'mızla Dünya Kupası'nda yeni bir hikaye yazmaya hazırlanan Kenan Yıldız, Avrupa transfer gündeminde dev kulüplerin radarında.
Bu bağlamda Kenan Yıldız'a son talip, Premier Lig şampiyonu Arsenal oldu. Mikel Arteta, Kenan Yıldız'ı istedi.
6 OYUNCU AYRILACAK
Arsenal, yaz transfer sezonunda 6 futbolcu ile yollarını ayıracak. Gabriel Jesus, Norgaard, Vieira, Martinelli, Trossard ve Newaneri ayrılacaklar listesinde. Bu bağlamda hücum bölgesi için Kenan Yıldız gündeme geldi.
ARSENAL JUVE'NİN KAPISINI ÇALDI
Arsenal sportif direktörü Andrea Berta, Juventus ile iletişime geçerek Kenan Yıldız'ın olası satışı hakkında bilgi istedi.
JUVENTUS'TAN ŞARTSIZ 'HAYIR'
Juventus cephesi ise Kenan Yıldız'ın satılık olmadığını net bir dille Arsenal yönetimine iletti. İtalyan devi, Kenan'ı 'satılamaz' ilan etti ve gelecek sezon kilit isimleri olacağını aktardı.