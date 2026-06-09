×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Arsenal, Kenan Yıldız'ı resmen istedi! Juventus'tan net karar

Güncelleme Tarihi:

#Kenan Yıldız#Arsenal#Juventus
Arsenal, Kenan Yıldızı resmen istedi Juventustan net karar
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2026 15:50

A Milli Futbol Takımı'mımızın ve Juventus'un önemli gol silahı Kenan Yıldız'ı, son Premier Lig şampiyonu Arsenal istedi.

Haberin Devamı

A Milli Futbol Takımı'mızla Dünya Kupası'nda yeni bir hikaye yazmaya hazırlanan Kenan Yıldız, Avrupa transfer gündeminde dev kulüplerin radarında.

Bu bağlamda Kenan Yıldız'a son talip, Premier Lig şampiyonu Arsenal oldu. Mikel Arteta, Kenan Yıldız'ı istedi.

6 OYUNCU AYRILACAK

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Arsenal, yaz transfer sezonunda 6 futbolcu ile yollarını ayıracak. Gabriel Jesus, Norgaard, Vieira, Martinelli, Trossard ve Newaneri ayrılacaklar listesinde. Bu bağlamda hücum bölgesi için Kenan Yıldız gündeme geldi.

Arsenal, Kenan Yıldızı resmen istedi Juventustan net karar

ARSENAL JUVE'NİN KAPISINI ÇALDI

Arsenal sportif direktörü Andrea Berta, Juventus ile iletişime geçerek Kenan Yıldız'ın olası satışı hakkında bilgi istedi.

Haberin Devamı

JUVENTUS'TAN ŞARTSIZ 'HAYIR'

Juventus cephesi ise Kenan Yıldız'ın satılık olmadığını net bir dille Arsenal yönetimine iletti. İtalyan devi, Kenan'ı 'satılamaz' ilan etti ve gelecek sezon kilit isimleri olacağını aktardı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kenan Yıldız#Arsenal#Juventus

BAKMADAN GEÇME!