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GeriFutbol Arsenal kalecisi Leno en az 1 ay sahalardan uzak kalacak
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AA Spor
Haber Giriş: 23.06.2020 - 22:16,Son Güncelleme:

Arsenal kalecisi Leno en az 1 ay sahalardan uzak kalacak

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Arsenal kalecisi Leno en az 1 ay sahalardan uzak kalacak
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İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'da, Brighton & Hove Albion ile oynanan lig maçında sakatlanan kaleci Bernd Leno, en az 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, Brightonlı Neal Maupay ile çarpışması sonucu dizinden sakatlanan Leno'nun 4-6 hafta forma giyemeyeceği belirtildi.

28 yaşındaki Alman kaleci, bu sezon 30 lig maçının tamamında takımının kalesini korumuştu.

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