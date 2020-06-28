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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.06.2020 - 17:19,Son Güncelleme:

Arsenal, Federasyon Kupası'nda yarı finalde! Mesut Özil kadroda yoktu...

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Arsenal, Federasyon Kupası'nda yarı finalde! Mesut Özil kadroda yoktu...
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İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) çeyrek final maçında Arsenal, deplasmanda Sheffield United'ı 2-1 yenerek son dört takım arasına kaldı.

Londra temsilcisi Arsenal, Bramall Lane Stadı'nda Sheffield United'a konuk oldu.

Arsenal, maçın ilk yarısını 25. dakikada Nicolas Pepe'nin penaltıdan attığı golle 1-0 önde kapadı.

Sheffield United, son bölümü çekişmeli geçen mücadelenin 88. dakikasında David McGoldrick'in golüyle skoru eşitledi.

Müsabakanın 90+1. dakikasında Dani Ceballos'un golüyle bir kez daha öne geçen Arsenal, rakibini 2-1 mağlup ederek Federasyon Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı.

Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, 18 kişilik kadroda yer almadı.

 

Arsenal, Federasyon Kupasında yarı finalde Mesut Özil kadroda yoktu...

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