Arsenal evinde kaybetti, Liverpool'a fırsat doğdu!

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İngiltere Premier Lig'in 26. hafta mücadelesinde Arsenal, taraftarının önünde West Ham United'ı ağırladı.

Emirates Stadyumu'nda oynanan müsabaka West Ham United'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 44. dakikada Jarrod Bowen kaydetti.

Bu sonucun ardından 53 puanla 2. sırada kalan Arsenal, lider Liverpool'un 8 puan arkasında kaldı. West Ham ise 30 puana yükselerek haftayı 26. basamakta tamamladı.

Premier Lig'in 27. haftasında Arsenal, Nottingham Forest ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. West Ham ise, sahasında Leicester City'i konuk edecek.