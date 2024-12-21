Arsenal'in gol yağdırdığı maçta Osayi-Samuel sürprizi! Transfer...

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İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında zirve mücadelesi veren Arsenal, Crystal Palace deplasmanına çıktı.

Selhurst Park'ta oynanan karşılaşmada Arsenal, Crystal Palace'ı 5-1'lik skorla mağlup etti.

Arsenal'a galibiyeti getiren golleri 6 ve 15. dakikalarda Gabriel Jesus, 38. dakikada K. Havertz, 60. dakikada Martinelli ve 84. dakikada Declan Rice kaydetti.

Ev sahibi Crystal Palace'ın tek golü ise 11. dakikada Tyrick Mitchell'dan geldi.

Bu galibiyetle ligde 2 hafta sonra kazanan Arsenal, puanını 33 yaptı ve üçüncü sırada yer aldı. Crystal Palace ise 16 puanla 15. sırada kaldı.

Arsenal, Premier Lig'in bir sonraki haftasında Ipswich'i konuk edecek. Crystal Palace ise Bournemouth ile deplasmanda karşılaşacak.

OSAYI SAMUEL SÜRPRİZİ

Arsenal'in Crystal Palace ile karşılaştığı maçı tribünde izleyenler arasında Fenerbahçe'nin Nijeryalı sağ beki Osayi-Samuel de yer aldı.

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Galatasaray'ın Lyon'a kiraladığı Wilfried Zaha da mücadeleyi tribünde takip etti.

Fenerbahçe ile henüz sözleşme uzatmayan Osayi-Samuel'in, Crystal Palace - Arsenal maçını tribünden takip etmesi sosyal medyada transfer söylentilerini beraberinde getirdi.

Osayi-Samuel'in adı geçtiğimiz transfer dönemlerinde birçok kez Crystal Palace ile anılmıştı.