Arsenal Chelsea maçı ile futbol heyecanı devam ediyor. Bu karşılaşmadan alacakları 3 puan ile ligin geri kalanına yönelik motivasyonlarının ilk adımını atacak olan Chelsea ve Arsenal, galibiyet için sahada olacak. Peki, Arsenal Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

ARSENAL CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İngiltere Ligi'nin ikinci hafta mücadelesinde Arsenal, Chelsea'yi konuk edecek. 22 Ağustos Pazar günü saat 18.30'da oynanacak mücadele, S Sport kanalından canlı izlenebilecek.

Geçen sezon Chelsea ile oynadığı iki Premier Lig maçını da kazanan Arsenal, Şubat 2004'ten bu yana rakibini ligde üst üste üç kez mağlup edemiyor.

Arsenal ile oynadığı son 14 resmi maçın sadece üçünü kazanan Chelsea (5B 6M), son üç karşılaşmadan mağlup ayrıldı.

Deplasmanda çıktığı son dört Londra derbisini kazanan Chelsea, Ocak 2006'dan bu yana Premier Lig'de beş maçlık galibiyet serisi yakalayamıyor.

Arsenal, Premier Lig'de mücadele ettiği son 10 sezonun beşinde ilk iç saha maçını kaybetti (4G 1B).

Thomas Tuchel'in göreve başladığı Ocak 2021'den bu yana en fazla Premier Lig maçında kalesini gole kapatan isim Edouard Mendy (10).