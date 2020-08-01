İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) finalinde Arsenal ile Chelsea karşı karşıya geliyor.. Dev kupanın sahibini bulacağı mücadele bugün saat 19.30'da başlayacak. İki takım arasında oynanan son karşılaşma 2-2 sonuçlanmıştı.

Arsenal Chelsea (FA Cup) maçı saat kaçta, hangi kanaldan şifresiz mi yayınlanacak?

Arsenal Chelsea (FA Cup) maçı 19:30'da başlıyor. Karşılaşma TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Topçular, 3. turda Leeds United'ı, 4. turda Bournemouth'u, 5. turda ise Portsmouth'u saf dışı bırakarak adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde Sheffield United'ı, yarı finalde ise Manchester City'yi geçmeyi başaran "Topçular", kupanın sahibi olabilmek için Chelsea'yi de devirmek zorunda.

Maviler ise 3. turda Notthingam Forest'i, 4. turda Hull City'yi, 5. turda ise güçlü rakibi Liverpool'u geçerek çeyrek finale yükseldi. Son 8'de Leicester City'yi, yarı finalde de Manchester United'ı eleyen Chelsea, finalde Arsenal'in rakibi oldu.