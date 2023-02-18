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Premier Lig'de uzun yıllardır hakemlik yapan 51 yaşındaki Lee Mason, bu sezon yalnızca VAR hakemi olarak görev alırken Arsenal - Brentford karşılaşmasında yaptığı büyük hatanın ardından hakemlik kariyeri sona erdi.

Bu sezon oynanan Crystal Palace - Newcastle maçında yaptığı hata sonrası bir maç görev alamayan Lee Mason, Arsenal'in yediği golde yaptığı hatayla bardağı taşırdı.

Arsenal'in Premier Lig'in 23. haftasında Brentford'u konuk ettiği maç, 1-0 ev sahibinin üstünlüğü ile devam ederken Brentford takımı 76. dakikada beraberlik golünü buldu.

Golde asisti yapan Christian Norgaard'ın ofsaytta olduğu görülürken VAR'da görev yapan Lee Mason ofsayt çizgini çekmedi ve Brentford'un beraberlik sayısının geçerliliğini onayladı.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona ererken liderlik mücadelesi veren Arsenal, Lee Mason'ın skandal hatasıyla 2 puan kaybetti.

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PGMOL daha sonra Arsenal patronu Mikel Arteta tarafından "kabul edilemez" olarak nitelendirilen hata için özür dilerken Lee Mason karşılıklı anlaşmanın ardından görevinden ayrıldı.