Arsenal - Atletico Madrid maçı sonrası Diego Simeone'den mağlubiyet sözleri: 'En çok kazanmak isteyen biziz ama başaramıyoruz!'

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2026 10:31

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Arsenal, evinde ağırladığı Atletico Madrid'i 1-0 mağlup etti adını finale yazdırdı. Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında İngiliz ekibi Arsenal, Atletico Madrid'i konuk etti. Geçtiğimiz hafta İspanya'da oynanan ve 1-1'lik eşitlikle tamamlanan eşleşmenin ikinci maçında Alman hakem Daniel Siebert düdük çaldı.

İlk yarıda oyun üstünlüğünü elinde bulunduran İngilizler, golü 45. dakikada buldu. Saliba'nın savunma arkasına koşu yapan Gyökeres'e pasıyla gelişen atak sonrası Trossard'ın ceza sahası sol çaprazdan vuruşunda kaleci Oblak'tan seken topu Bukayo Saka filelere gönderdi.

İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Madrid ekibi, ikinci yarıya etkili başlarken girdiği pozisyonlardan skor üretemedi. Arsenal da Gyökeres ile net pozisyonlara girdi. Mücadelenin son dakikalarında baskısını artıran Atletico Madrid aradığı golü bulamadı ve karşılaşma Arsenal'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Diego Simeone'nin karşılaşma sonrası açıklamaları şu şekilde oldu:

Eğer elendiysek bu, rakibin bunu hak ettiğini gösterir; öncelikle ilk yarıda çok etkili oynadılar. İçim rahat, huzurluyum; takım elinden gelenin en iyisini yaptı. İlk maçı kazanabilirdik, ancak gereken kadar etkili olamadık. İlk yarıda savunmada daha iyiydik ama hücumda çok şey sunamadık. ikinci yarıda daha iyiydik ve bizim aleyhimize gelişen bazı durumlar oldu.

Kimsenin hayal edemeyeceği bir noktaya geldik, çok iyi bir rakibe karşı mücadele ettik ve elimizdeki imkanlarla elimizden gelenin en iyisini yaptık. Taraftarlara ve oyunculara teşekkür ederim. Bulunduğum yerden gurur duyuyorum. Sezon öncesi hazırlık döneminde mücadele edeceğimizi söylemiştim ve bunu başardık. Maalesef bir şey kazanamadık, ama ulaşması kolay olmayan noktalara geldik.

Griezmann'ın pozisyonu gibi çok kolay ve basit bir konuya takılmayacağım. Pubill'e yapılan faul üzerinde durduk, faul olduğunu düşünmüştük. Ama bu konunun üzerinde durmak istemiyorum çünkü hiçbir şeyi bahane olarak kullanmak istemiyorum.

Zaman geçirme: “Hayır, bu futbolun bir parçası. O anlarda herkes zamanın geçmesini ister. Arteta'nın yaptığı iş çok iyi ve bunu destekleyecek ekonomik güce sahip. Yıllardır bunu deniyorlardı ve emeklerinin karşılığını aldıkları için seviniyorum.”

Durum değerlendirmesi: “Bu bana kulüp olarak Atletico’nun ne kadar büyüdüğünü gösteriyor. Artık Avrupa’da ve dünyada eskisinden çok daha tanınan bir kulüp. Ama insanlar kazanmak istiyor; finale çıkmak yeterli gelmiyor.”

Griezmann hakkında: “Tamamen minnettarım. Barcelona ve Arsenal’e karşı bu seviyede rekabet edebildiysek bu onların çabası sayesinde. Antoine için umarım taraftarlar da onun yıllardır verdiği emeğin karşılığını verir. Koke’nin performansı da harikaydı. Oyunculara minnettarım çünkü gerçekten mücadele ediyorlar. En çok kazanmak isteyen biziz ama bunu başaramıyoruz."

