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GeriFutbol Arsenal, artan Kovid-19 vakaları sebebiyle Florida Kupası'ndan çekildi
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Futbol
AA
Haber Giriş: 21.07.2021 - 10:45 | Son Güncelleme:

Arsenal, artan Kovid-19 vakaları sebebiyle Florida Kupası'ndan çekildi

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Arsenal, artan Kovid-19 vakaları sebebiyle Florida Kupası'ndan çekildi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, takım kafilesindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle sezon öncesi katılacağı hazırlık turnuvası Florida Kupası'ndan çekildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, ABD'de düzenlenecek turnuva öncesi takım kafilesinde az sayıda kişinin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı ve bu nedenle turnuvaya katılmama kararı alındığı belirtildi. Karantinaya alınan kafile üyeleri arasında oyuncuların yer alıp almadığına ilişkin bilgi verilmedi. 

Florida Kupası'nın organizatörleri ise Arsenal'in maçına bilet alan taraftarlara ücret iadesi yapılacağını duyurdu. 26 Temmuz Pazartesi günü başlayacak turnuvada Inter, Everton ve Millonarios takımları yer alıyor.

Arsenal, artan Kovid-19 vakaları sebebiyle Florida Kupasından çekildi

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