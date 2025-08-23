Arsenal 5-0 Leeds United (İngiltere Premier Lig)

Haberin Devamı

İngiltere Premier Ligi'in 2. haftasında Arsenal, Leeds United'ı ağırladı.

Emirates Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Londra ekibi 5-0 kazandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri, 34 ile 56. dakikada Jurrien Timber, 45+1'de Bukayo Saka, 48. ile 90+5. dakikada Viktor Gyökeres kaydetti.

GYOKERES ŞOV YAPARAK BAŞLADI





Sezon başında Spoting Lizbon'dan transfer edilen İsveçli golcü Viktor Gyökeres, Arsenal formasıyla ilk gollerini Leeds United karşısında buldu.

ARSENAL 2'DE 2 YAPTI

Bu sonucun ardından Arsenal, yeni sezona 2'de 2'yle başlayarak puanını 6 yaptı. Leeds United ise 3 puanda kaldı.

SIRADAKİ RAKİP LIVERPOOL

Premier Lig'in sonraki haftasında Arsenal, Liverpool deplasmanına gidecek. Leeds United ise Newcastle United'ı sahasında ağırlayacak.