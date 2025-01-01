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Arsenal, 2025'e galibiyetle başladı

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#Premier Lig#Arsenal#Brentford
Arsenal, 2025e galibiyetle başladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2025 22:37

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Arsenal, deplasmanda Brentford'u 3-1 mağlup etti ve 2025 yılına galibiyetle başladı.

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İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Arsenal, deplasmanda karşılaştığı Brentford'u 3-1 mağlup etti.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Gabriel Jesus, 50. dakikada Mikel Merino ve 53. dakikada Gabriel Martinelli kaydetti. Ev sahibi Brentford'un tek golünü ise 13. dakikada Bryan Mbuemo kaydetti.

Ligde üst üste 3. galibiyetini alan Arsenal, 39 puanla ikinciliğini sürdürdü. Premier Lig'de galibiyet hasreti 4 maça çıkan Brentford ise 24 puanda kaldı.

Arsenal, Premier Lig'in bir sonraki haftasında deplasmanda Brighton'a konuk olacak. Brentford ise deplasmanda Southampton ile karşılaşacak.

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#Premier Lig#Arsenal#Brentford

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