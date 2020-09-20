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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.09.2020 - 00:15 | Son Güncelleme:

Arsenal 2-1 West Ham United

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Arsenal 2-1 West Ham United
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İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Arsenal, West Ham United'ı 2-1 yendi.

Londra derbisindeki maçta Arsenal, Emirates Stadı'nda West Ham United'ı konuk etti.

Ev sahibi takım Arsenal, Alexandre Lacazette'nin 25. dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken, West Ham United 45. dakikada Michail Antonio'nun golü ile eşitliği sağladı, ilk yarı 1-1 tamamlandı.

Mikel Arteta'nın öğrencileri maçın 85. dakikasında Eddie Nketiah'ın gölüyle 2-1 öne geçti, maç bu skorla sona erdi.

Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, takımının 18 kişilik kadrosunda yer almadı.

Bu skorla Arsenal ligdeki ilk iki haftada sahadan galip ayrılarak puanını 6 yaparken, West Ham ligdeki ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

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