Arsenal 2-1 Liverpool | Maçın golleri ve özeti
Premier Lig'de Arsenal ile Liverpool kozlarını paylaştı. Haftanın maçında Arsenal, Liverpool'u 2-1 mağlup etti ve Liverpool'un sezonu 100 puan ile kapatma şansı ortadan kalktı.
Premier League'de şampiyon Liverpool, Emirates'te Arsenal ile karşılaştı. Liverpool, 1-0 öne geçtiği maçta Arsenal'e 2-1 mağlup oldu.
Liverpool'un golünü Sadio Mane atarken Arsenal'in gollerini Lacazatte ve Nelson kaydetti.
Bu sonucun ardından Liverpool'un sezonu 100 puanın üzerinde kapatma şansı da ortadan kalktı. Liverpool, kalan maçlarını kazanması halinde Premier Lig tarihinin bir sezonda en çok puan toplayan takım olacaktı.
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