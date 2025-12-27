×
Arsenal 2-1 Brighton (İngiltere Premier Lig) Ferdi Kadıoğlu...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2025 19:54

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Arsenal, evinde konuk ettiği Ferdi Kadıoğlu'lu Brighton'ı 2-1 mağlup etti.

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında evinde Brighton'ı ağırladı.

Emirates Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Arsenal 2-1 kazandı.

Mikel Arteta'nın öğrencilerine 3 puanı getiren golleri; 14. dakikada Odegaard ve 52. dakikada Rutter kendi kalesine kaydetti. 

Brighton'ın tek sayı 64. dakikada Diego Gomez'den geldi. 

Öte yandan Brighton'da Ferdi Kadıoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Arsenal 42 puana yükseldi. Brighton ise 24 puanda kaldı.

Premier Lig'in bir sonraki haftasında Arsenal, evinde Aston Villa kaydetti. Brighton ise West Ham'ın konuğu olacak. 

#İngiltere Premier Lig#Arsenal#Brighton

