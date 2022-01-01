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Arsenal 1-2 Manchester City (Maçın özeti)

#Arsenal-Manchester City#Arsenal#Manchster City
Arsenal 1-2 Manchester City (Maçın özeti)

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Manchester City, deplasmanda geriye düştüğü maçta Arsenal'i 2-1 mağlup etti ve galibiyet serisini 11 maça çıkardı. Maçı 10 kişi tamamlayan Arsenal'in 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

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İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Arsenal ile Manchester City karşı karşıya geldi.

Emirates Stadyumu'nda oynanan maçı Manchester City 2-1 kazandı. Arsenal 31. dakikada Bukayo Saka'nın golüyle öne geçti. City'ye beraberliği 57. dakikada Riyad Mahrez'in penaltısı getirdi. 90+3'te sahneye çıkan Rodri, takımına galibiyeti getirdi.

Koronavirüs testi pozitif çıkan Arteta'nın takımın başında olmadığı Arsenal'de Gabriel 57 ve 59. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bukayo Saka, Premier Lig'de 2022'nin ilk golünü atan isim oldu.

Bu sonucun ardından galibiyet serisini 11 maça çıkaran Manchester City 53 puana yükseldi. 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Arsenal ise 25 puanda kaldı.

Arsenal 1-2 Manchester City (Maçın özeti)

Arsenal 1-2 Manchester City (Maçın özeti)

Arsenal 1-2 Manchester City (Maçın özeti)

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#Arsenal-Manchester City#Arsenal#Manchster City

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