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Futbol
Haber Giriş: 03.04.2021 - 23:59 | Son Güncelleme:

Arsenal 0-3 Liverpool / Maç sonucu

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Arsenal 0-3 Liverpool / Maç sonucu

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, dev maçta Arsenal'ı deplasmanda Jota (2) ve Salah'ın golleriyle 3-0 mağlup etti.

Ligin 30. haftasında son şampiyon Liverpool, Emirates Stadı'nda Arsenal'a konuk oldu.

Jürgen Klopp'un öğrencileri, 64 ve 82. dakikalarda Diogo Jota ile 68. dakikada Muhammed Salah'ın golleriyle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Milli futbolcumuz Ozan Kabak, ilk 11'de başladı ve 84 dakika sahada kaldı.

Puanını 49'a çıkaran Liverpool 5. sıraya yükselirken, 42 puanlı Arsenal 9. sırada kaldı.

Arsenal 0-3 Liverpool / Maç sonucu

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