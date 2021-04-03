Arsenal 0-3 Liverpool / Maç sonucu
İngiltere Premier Lig'de Liverpool, dev maçta Arsenal'ı deplasmanda Jota (2) ve Salah'ın golleriyle 3-0 mağlup etti.
Ligin 30. haftasında son şampiyon Liverpool, Emirates Stadı'nda Arsenal'a konuk oldu.
Jürgen Klopp'un öğrencileri, 64 ve 82. dakikalarda Diogo Jota ile 68. dakikada Muhammed Salah'ın golleriyle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Milli futbolcumuz Ozan Kabak, ilk 11'de başladı ve 84 dakika sahada kaldı.
Puanını 49'a çıkaran Liverpool 5. sıraya yükselirken, 42 puanlı Arsenal 9. sırada kaldı.
10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...