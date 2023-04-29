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Arouna Kone'den Rıza Çalımbay ve Milli Takım iddiası!

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#Rıza Çalımbay#Arouna Kone#Sivasspor
Arouna Koneden Rıza Çalımbay ve Milli Takım iddiası
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2023 11:06

Uzun yıllar LaLiga ve Premier Lig'de forma giyen, ülkemizde 4 yıl Sivasspor'da görev yapan yıldız futbolcu Arouna Kone, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk yarışındaki favorisini açıklayan Fildişi Sahilli futbolcu, Milli Takım teknik direktörlüğü için de süpriz bir iddia ortaya attı.

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Kariyerinde PSV, Sevilla, Wigan Athletic ve Everton gibi takımların formasını giydikten sonra Sivasspor'da 4 sezon geçiren Arouna Kone, Fanatik'e konuştu.

Süper Lig'i değerlendiren yıldız golcü, Yiğidolar'da birlikte çalıştığı deneyimli teknik direktör Rıza Çalımbay hakkında ise övgü dolu sözler sarf etti ve gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya attı.

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Rıza Çalımbay'ın kariyerimde çok ayrı bir yeri var. Bir oyuncu grubunu takıma dönüştürebilmek, aile ortamı kurabilmek bir teknik adam için en önemli başarıdır ve bunu dünyada yapabilen hoca sayısı oldukça azdır. Rıza Çalımbay'ın başarısının temel sebebi de tam olarak bu. Onunla çalıştığımız dönemde takımda çok güzel bir aile ortamı vardı. Futbolcular dürüst ortamları severler. Sivasspor'da da bu önemliydi.

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Arouna Koneden Rıza Çalımbay ve Milli Takım iddiası

"A MİLLİ TAKIM'IN BAŞINA GEÇECEK"

Türkiye gibi hoca değişimlerinin çok sık yaşandığı bir yerde 4 sezon aynı takımda kalıp kısıtlı imkanlarla 3 sezon üst üste Avrupa'ya gidebilmek, üstelik kupa kazanıp gruptan lider çıkabilmek herkesin yapabileceği bir şey değil. Bence daha iyi imkanlar içinde Rıza Çalımbay çok büyük işler yapabileceğini gösterdi. Duyduğuma göre de Türkiye Milli Takımı'nın başına geçecek. Bunu fazlasıyla hak ettiğini düşünüyorum. Türkiye Milli Takımı'nda da çok önemli oyuncular var. Avrupa'da önemli takımlarda oynayan oyuncu sayısı artıyor ve onlardan nasıl faydalanabileceğini bilen bir hocayla turnuvalarda büyük başarılar elde etmek uzak bir ihtimal değil. Geçenlerde Rıza Çalımbay'ın Süper Lig'de en fazla maça çıkan hoca olduğunu da okudum. Bu zaten ne kadar istikrarlı biri olduğunu gösteriyor. Başarıyı da istikrar getiriyor.

"ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA GALATASARAY AVANTAJLI"

Galatasaray çok ciddi bir avantaja sahip. 6 puan öndeyken yarışta geri düşeceklerini çok sanmıyorum. Çünkü bu seviyeleri defalarca deneyimlemiş oyuncuları var. Yine de Fenerbahçe ve Beşiktaş son ana kadar elinden geleni yapacaktır. Bu hafta oynanacak olan derbi de yarışın kaderini belirleyecektir.

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