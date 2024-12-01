Arouca - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ilk 11’de oynayacak mı?

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Benfica, Portekiz Süper Lig'inin 12. haftada Arouca ile karşı karşıya geliyor. Başarılı performansıyla dikkat çeken Benfica, bu mücadeleden de puanla ayrılmak istiyor. Kırmızı beyazlı ekip çıktığı 10 maçtan 8 galibiyet ve 1 beraberlikle döndü. Peki Arouca - Benfica maçı şifresiz mi, saat kaçta başlayacak? İşte ayrıntılar...

AROUCA - BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Arouca, ligin 12. haftasında Benfica'yı ağırlayacak. Bugün oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

Municipal de Arouca Stadyumu'nda oynanacak müsabakanın yayıncı kuruluşu henüz bulunmuyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU VE ORKUN KÖKÇÜ İLK 11'DE OYNAYACAK MI?

Kerem Aktürkoğlu bu sezon yer aldığı 6 maçta 5 gol ve 3 asistlik katkı yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 golü bulunuyor.

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Orkun Kökçüoğlu ise 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün bugün oynanacak Arouca maçında da yer alması bekleniyor.