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Arouca - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ilk 11’de oynayacak mı?

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#Portekiz Süper Ligi#Arouca#Benfica
Arouca - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ilk 11’de oynayacak mı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2024 18:08

Portekiz Süper Ligi heyecanlı bir karşılaşmaya sahne olacak. Benfica, Arouca'ya konuk olacak. Kırmızı beyazlı ekip 25 puanlar ligde 3. sırada yer alırken, rakip takım ise 8 puanla 17. sırada bulunuyor. Heyecanlı karşılaşmayla beraber Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün ilk 11'de oynayıp oynamayağı merak ediliyor. Peki Arouca - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ilk 11’de oynayacak mı? İşte ayrıntılar...

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Benfica, Portekiz Süper Lig'inin 12. haftada Arouca ile karşı karşıya geliyor. Başarılı performansıyla dikkat çeken Benfica, bu mücadeleden de puanla ayrılmak istiyor. Kırmızı beyazlı ekip çıktığı 10 maçtan 8 galibiyet ve 1 beraberlikle döndü. Peki Arouca - Benfica maçı şifresiz mi, saat kaçta başlayacak? İşte ayrıntılar...

AROUCA - BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Arouca, ligin 12. haftasında Benfica'yı ağırlayacak. Bugün oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

Municipal de Arouca Stadyumu'nda oynanacak müsabakanın yayıncı kuruluşu henüz bulunmuyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU VE ORKUN KÖKÇÜ İLK 11'DE OYNAYACAK MI?

Kerem Aktürkoğlu bu sezon yer aldığı 6 maçta 5 gol ve 3 asistlik katkı yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 golü bulunuyor.

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Orkun Kökçüoğlu ise 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün bugün oynanacak Arouca maçında da yer alması bekleniyor.

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#Portekiz Süper Ligi#Arouca#Benfica

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