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Arnold press nedir, ne işe yarar ve nasıl yapılır? Arnold press hareketi hangi kasları ve nereyi çalıştırır

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Arnold press nedir, ne işe yarar ve nasıl yapılır Arnold press hareketi hangi kasları ve nereyi çalıştırır

Vücut geliştirme çalışması yapan kişiler bazı egzersizlerin yapımına diğer egzersizlere göre daha çok ağırlık vermektedirler. Özellikle erkekler vücutlarını bir şekle sokmak için bu konuda oldukça dikkat etmektedirler. Vücudun belli bir bölgesini şekillendirmek için yapılan bu hareketlerden biri de Arnold press egzersizi olmaktadır. Arnold press hareketi erkekler tarafından en çok tercih edilen bir egzersiz çeşidi olmaktadır. Peki, Arnold press nedir, ne işe yarar ve nasıl yapılır? Arnold press hareketi hangi kasları ve nereyi çalıştırır tüm detayları ile derledik.

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Arnold press egzersizi, özellikle omuz kısmını şekillendirmek ve omuza estetik bir görünüm kazandırmak için yapılan ağırlık kaldırma hareketlerinden biri olarak ifade edilmektedir.

Arnold Press Nedir?

Arnol press hareketi, adını dünyaca ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger'den almaktadır. Omuz bölgesinde bulunan kasların çalışmasını sağlayan bir hareket çeşidi olmaktadır. Vücut geliştirmeye yeni başlayan kişilere ilk etapta önerilmemektedir. Orta ve ileri derecede sporcuların yapabildiği bir egzersizdir. Ağırlıkları kaldırırken kaslar güçlü bir baskı altında olduklarından dolayı yoğun bir şekilde çalışmaktadırlar. Bu egzersiz deltoid bölgesinde bulunan her birin kasın çalışmasını sağlamaktadır.

Arnold Press Ne İşe Yarar?

Arnold press hareketi, kişiye güçlü omuzlarının olmasını sağlamaktadır. Bu hareket omuz kısmında bulunan pek çok kası etkin bir şekilde çalıştırmaktadır.

Arnold Press Nasıl Yapılır?

Arnold press hareketi yapılırken dikkat edilmesi gereken birtakım hususlar bulunmaktadır. Bunlara uyulması oluşacak sakatlıkların önüne geçilmesini sağlamaktadır. Arnold press hareketi için oturulacak sehpanın 90 derece olacak şekilde ayarlanması gerekir. Kişi seviyesine uygun olan bir ağırlık seçerek ayaklarının iki yanına koymalıdır. Dambılları yavaş bir şekilde yerden kaldırarak avuç içlerine dönük olacak şekilde dizlerinin üzerine koyması gerekir. Daha sonra dambılları sıkı bir şekilde kavrayarak ağırlığı hissetmelidir. Bu noktada ağırlık fazla gelmişse mutlaka ağırlığın azaltılması gerekmektedir. Kişi avuçlarını kendisine bakacak şekilde döndürür ve derin bir nefes alarak dambılları dirseğinin yere paralel olacak konuma kadar kaldırması gerekir. Bu esnada deltoid bölgesine gerilim verilmektedir. Dambıllar kollar tamamen açılana kadar havaya kaldırılmalıdır. Havaya kaldırırken kişinin avuç içlerinin kendisine bakan yönünün tam tersine doğru geçişini sağlaması gerekmektedir. Set tamamlandıktan sonra dambıllar başlangıç seviyesine aynı adımlar takip edilerek getirilmelidir.

Arnold Press Hareketi Hangi Kasları ve Nereyi Çalıştırır?

Arnold press hareketi, omuz bölgesinin doğrudan çalışmasını sağlamaktadır. Omuz bölgesinde bulunan kasların gelişmesi için son derece etkili olan bu hareket ikincil kas grupları olan trapez ve triceps bölgesindeki kaslarında aktif bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır. Bu hareket serbest ağırlıklarla yapıldığı için mutlaka hareketin tekniğine hakim olmak gerekmektedir. Bu hareketi düzgün bir şekilde yapmak kaldırılan ağırlıktan daha önemli olarak görülmektedir.

Arnold Press Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Arnold press egzersizini yaparken şu hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.
- Hareket sırasında sırt kısmının sehpaya tam temas etmesi gerekir
- Dambılları kaldırırken başın öne doğru eğilmemesine özen gösterin.
- Ağırlıkları kaldırıp indirirken pazıların kulağı sıyırmasına dikkat edilmesi gerekir.
- Ağırlıklar tamamen yukarı kaldırıldığında dirseklerin kilitlenmemesine önem verin.
- Omuriliğe fazla ağırlık yüklememek için öncelikle sırt kaslarının güçlü olmasına özen gösterin.

Arnold Press Hareketine Alternatif Ne Yapılabilir?

Arnold press hareketine alternatif olarak Arnold dumbbell press hareketinin yapılması da tercih edilmektedir.

Arnold Press Faydaları Var mıdır?

Arnold press hareketi vücutta deltoidin üç kısmının aynı anda çalışmasını sağlaması ile bilinen bir egzersiz çeşidi olmaktadır. Bu hareket kişinin duruşunu iyileştirmeye katkıda bulunarak kasların da gergin kalmasını sağlamaktadır.

 

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