Arne Slot'un aklından Galatasaray mağlubiyeti çıkmıyor!

Manchester United ile Liverpool, İngiltere Premier League'in 8. haftasında karşı karşıya gelecek. Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, dev maç öncesi açıklamalar yaptı.

Başarılı teknik adam, Galatasaray maçındaki temsilcimizin kullandığı penaltının iptal olması gerektiğini dile getirerek "Kaybettiğimiz üç maç da çok az farkla gitti. İkisini son dakikada kaybettik, birinde penaltı oldu. VAR, o penaltıyı iptal etmeliydi ama sadece bizim penaltımızı iptal ettiler. Yine de hep söylüyorum, o farklara bağlı kalmamalıyız." ifadelerini kullandı.