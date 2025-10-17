×
Arne Slot'un aklından Galatasaray mağlubiyeti çıkmıyor!

Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2025 19:04

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, İngiltere Premier League'de Manchester United ile oynayacakları kritik maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Manchester United ile Liverpool, İngiltere Premier League'in 8. haftasında karşı karşıya gelecek. Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, dev maç öncesi açıklamalar yaptı.

Başarılı teknik adam, Galatasaray maçındaki temsilcimizin kullandığı penaltının iptal olması gerektiğini dile getirerek "Kaybettiğimiz üç maç da çok az farkla gitti. İkisini son dakikada kaybettik, birinde penaltı oldu. VAR, o penaltıyı iptal etmeliydi ama sadece bizim penaltımızı iptal ettiler. Yine de hep söylüyorum, o farklara bağlı kalmamalıyız." ifadelerini kullandı.

