Arne Slot'tan rövanş öncesi Galatasaray'a övgü dolu sözler: 'Kolay olmadığını biliyoruz!'

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray'ı evinde ağırlayacak Liverpool'da teknik direktör Arne Slot, mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"JOE GOMEZ İÇİN KARARI YARIN VERECEĞİZ"

Joe Gomez'in durumuna yarın karar vereceğiz. Antrenmana katılacak durumda değildi. Son maçtan sonra ağrıları oldu. Riske giremedik. O kadar üst üste geldi ki yarına biraz şüphede. Isak zaten müsait değil. Bugün görmüş olduğunuz, yeterince yakın geri dönüşü. Yarın da cumartesi de olmayacak.

"İLK DEFA EVİMİZDEYİZ"

Çok zor. Galatasaray'a karşı iki defa oynadık ve iki defa kaybettik. İlk defa evimizdeyiz. Taraftarımız bizi her zaman olduğu gibi destekleyecek. Tottenham maçında 1-1 olduktan sonra son ana kadar savaştık. Oyuncularım savaşmaya hazır. Diğer takımdan daha az şans yarattığımız çok az maç oldu. Oyuncularım bu yaklaşımı 1-1'den sonra da gösterdik.

"ANFIELD'IN FARKINI GÖSTERMEMİZ GEREKİYOR"

Galatasaray'a karşı yarın akşam Anfield'ın farkını göstereceğiz. Çünkü Anfield'da çok daha güçlüyüz. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya başarılı olduğumuz için kaldık. Real Madrid'i Anfield'da yendik örneğin. Biz burada olmayı, çeyrek finale kalmayı da hak ettiğimize inanıyorum. Kendi sahalarında olması değil Galatasaray'ın iki maçı kazanmasının nedeni, çok iyilerdi, sert maçlardı, ayrıntılar belirledi maçları. Çok fazla düşünerek ayrıntıları, çok daha iyi hazırlandık.

"ÜZERİMİZDE BASKI VAR"

Tabii ki baskı hissediyorum, hepimiz hissediyoruz. Öyle bir işteyiz ki hep baskı olabilir. Harika bir tarihe sahip muhteşem bir kulüpteyiz. Çeyrek finale kalabileceğimize inanıyoruz. Üzerimizde baskı var. Biz bu baskıyı kucaklıyoruz ve Galatasaray maçını sabırsızlıkla bekliyoruz.

"YARIN TÜM GÜCÜMÜZÜ KULLANACAĞIZ"

Galatasaray'a karşı gol atamadık. Penaltımız var diye düşündük ama VAR bunu reddetti. Bazen kullanamadığımız şanslar vardı. Bu Galatasaray'dan da kaynaklı, her top için mücadele eden bir takım. Avrupa'da çok iyi başarılar elde eden bir takım, taraftar desteğiyle birleşince iki defa böyle sonuca yol açtı. Çok iyi savunmacıları var ama Davinson yok. Bir takımın 11'den fazla iyi oyuncusu vardır. Gol atmalıyız, bunu biliyoruz ama kolay değil. Yarınki maçta tüm gücümüzü kullanacağız ve başaracağız.