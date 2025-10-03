Haberin Devamı

Liverpool teknik direktörü Arne Slot, yarın oynayacakları Chelsea maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında Galatasaray karşılaşmasına da değinerek maçtaki hakem yönetimine ve Barış Alper Yılmaz'ın kazandığı penaltıya tepki gösterdi.

Slot'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"SANKİ HAYATININ EN SERT DARBESİYMİŞ GİBİ!"



"Galatasaray'ın kazandığı penaltıdan sadece bir dakika önce Ekitike kaleciyle karşı karşıya kaldı, omzundan iki-üç kez çekildi ama düşmedi, ayakta kalmak için her şeyi yaptı. Bizim oyuncularımız genelde böyle davranıyor. Ancak bir dakika sonra diğer ceza sahasında bir oyuncu (Barış Alper Yılmaz) sanki hayatının en sert darbesini almış gibi yere düşüyor ve hakem de buna penaltı veriyor."

"GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ YÖNETSEYDİ, CRYSTAL PALACE'A YENİLMEZDİK"

"Galatasaray maçının hakemi yönetseydi, Palace'a karşı kaybetmezdik. Çünkü bu hakem sekiz dakika uzatma verdi ve tam 8 dakika olduğunda maçı bitirdi!"

***Liverpool, Crystal Palace'a 90+7'de yediği golle mağlup olmuştu.

"DAHA İYİSİNİ YAPMALIYIZ"

"Yine de bu sonuçları hakemlere bağlayamayız. Biz bundan daha iyiyiz. Daha iyisini yapmalıyız ve bunu deneyeceğiz."