Arne Slot'tan Galatasaray'a övgü dolu sözler: 'Yenmesi zor bir takım!'

HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot ile Fransız golcü Hugo Ekitike, temsilcimiz Galatasaray ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Liverpool ile karşılaşacak. Kritik mücadele öncesi İngiliz ekibinin teknik direktörü Arne Slot ile  Fransız yıldız Hugo Ekitike basın toplantısı düzenledi.

İşte Arne Slot'un açıklamaları;

CHIESA İÇİN KADRO TERCİHİ

"Federico Chiesa, Galatasaray maçı öncesi kendini denedi ama idmanı bitiremedi. Bu yüzden maç kadrosuna almadık.

VAN BRONCKHORST

Giovanni van Bronckhorst, Türk futbolunu bilen birisi. Galatasaray oyuncuları benden daha iyi tanıyor. Ondan her maçla ilgili fikir alıyorum. Bu maç için de görüşlerinden faydalandım. Beşiktaş ile kupa kazanmışlardı. Onun için de güzel bir anı.

"FRANKFURT MAÇINDA ŞANSSIZLARDI"

Galatasaray'ın Frankfut maçını izledim, aslında çok şanssızdılar. Kaçırdıkları pozisyonlar oldu. O maç bir daha oynansa, 5 gol yiyeceklerini düşünmüyorum. Türkiye'de 2 gol yediler ve 7 maçı kazandılar. İyi bir teknik adamları ve oyuncuları var. Galatasaray kazanmayı, kupalar kazanmayı bilen bir takım.

"GALATASARAY YENMESİ ZOR BİR TAKIM"

Galatasaray, Palace'a göre farklı bir takım. Yenmesi de zor bir takım. Ligde 7'de 7 yaptılar. Mental olarak da güçlü olduklarını düşünüyorum. Galatasaray rakip olarak bizim için zor bir takım. Ama Palace ve Galatasaray çok farklı takımlar ve onları karşılaştıramam.

"DURAN TOP BAŞARILARINI BİLİYORUZ"

"İlkay Gündoğan'ın gelmesinin ardından duran topları iyi kullanan Gabriel Sara yedek kalmaya başladı. Sara'nın yedek olması sizin için avantaj mı?"

Futbol gittikçe duran top oyununa döndü. Premier Lig'de duran toplara daha çok odaklanıldı. Çünkü kalecilere duran toplara müdahaleye İngiltere'de daha çok izin veriliyor. Galatasaray'ın duran top başarısını biliyoruz. Biz de geçen sene duran topta iyiydik. Benim futbolculuk dönemimde duran top organizasyonu olmazdı ama şu an farklı. Bu da ne kadar önemli konu olduğunu gösteriyor."

