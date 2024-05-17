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Arne Slot, Liverpool'un yeni teknik direktörü olacağını duyurdu!

Güncelleme Tarihi:

#Liverpool#Klopp#Slot
Arne Slot, Liverpoolun yeni teknik direktörü olacağını duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2024 18:37

Feyenoord Teknik Direktörü Arne Slot, gelecek sezon Liverpool'u çalıştıracağını resmen duyurdu.

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Jürgen Klopp, sezon ortasında gelecek yıl Liverpool'u çalıştırmayacağını açıklamıştı.

Feyenoord teknik direktörü Arne Slot, yeni sezonda Liverpool'un başında duyurdu.

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'LIVERPOOL'UN TEKNİK DİREKTÖRÜ OLACAĞIM'

Slot, "Önümüzdeki sezon Liverpool'un teknik direktörü olacağım" şeklinde konuştu.

Feyenoord ise "Arne Slot dönemi sona eriyor. Hep beraber bu son anların tadını çıkaralım" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Feyenoord'un başında 147 resmi maça çıkan Arne Slot bu karşılaşmalarda 96 galibiyet, 27 beraberlik ve 24 mağlubiyet aldı.

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#Liverpool#Klopp#Slot

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