Arnavutköy Belediye Spor'da Fatih Akyel dönemi!

Misli.com 3. Lig ekiplerinden Arnavutköy Belediye Spor, teknik direktör Fatih Akyel ile anlaştığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2021-2022 Sezonu öncesi hazırlıklarına devam eden ekibimiz, teknik direktörlük koltuğunu Fatih Akyel'e teslim etti. Yolun sonu şampiyonluk olsun camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

Fatih Akyel kariyerinde daha önce Gümüşhanespor, Kocaeli Birlik, Nazilli Belediyespor, Zonguldak Kömürspor, İnegölspor, Gümüşhanespor ve Adanaspor'u çalıştırmıştı.